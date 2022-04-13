Американист назвал реальные причины инфляции США

Несмотря на заявления президента США Джо Байдена о том, что причина инфляции в его стране на 70% связана со спецоперацией России по защите Донбасса и лично президентом РФ Владимиром Путиным, это не соответствует действительности. Об этом 13 апреля заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

Эксперт объяснил, что связь с Россией в данном случае наблюдается как раз наоборот, с логикой от обратного. Цены на бензин в США растут не из-за того, спецоперация происходит, а из-за того, что применяются санкции.

«Так что при чем здесь Путин-то? Конечно, санкции накладывают ограничения. Любые ограничения на торговлю, в том числе финансовые ограничения, ограничения по расчетам и ограничения банковских платежей, — они приводят к росту стоимости, соответственно, и на эти энергоносители. А поскольку Россия, как ни крути, — в целом по экономике и по покупательской способности с точки зрения участия в мировых цепочках торговли мировых энергоносителей, — даже не пятая и не шестая страна мире, то когда прерываются вот эти торговые цепочки и обычная схема реализации энергоносителей, конечно, это приводит к росту и дестабилизации рынков», — прокомментировал Рогулев.

По словам директора фонда изучения США, рост цен в Соединенных Штатах начался задолго до спецоперации России. И это вызвано тем, что президент Джо Байден пришел на свой пост с новой программой, отличной от его предшественника Дональда Трампа.

«Если Трамп делал ставку на США, как на энергетическую супердержаву, которая и сама себя будет снабжать, и еще и продавать, то сейчас закрытием Байденом добычи сланцев всё это сократилось. И Байден теперь пытается, так сказать, на ходу что-то поменять, но это не факт, что это быстро получится», — объяснил специалист.

Еще один момент в повышении цен на бензин в США, заявил эксперт, связан с тем, страна отказалась от покупки отдельных густых сортов нефти из Венесуэлы, на которые рассчитана американская промышленность.

«Соединенные Штаты наложили санкции на нефть венесуэльскую, задавили ее санкциями и перестали покупать. А после того как образовался ее дефицит, они стали покупать ее в России. А сейчас и от российской отказались! Потому что там целый завод на юге, где выпускали мазут, а мазутом отапливается значительная часть домов в Соединенных Штатах жидким топливом тяжелым. И мазутом, и нефтью, и соляркой. Я не большой специалист в химии, но вот американская промышленность, она была рассчитана на то, что она десятилетиями получала эту нефть из Венесуэлы», — пояснил директор фонда.

Ранее 13 апреля президент США Джо Байден заявил, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Глава Белого дома также обратился к конгрессу США с требованием «срочно решить» проблему с инфляцией. Со своей стороны он отметил, что делает всё возможное для сдерживания роста цен.

Накануне в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

20 марта американские эксперты предупредили о возможном росте стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций.

До этого, 10 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для РФ и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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