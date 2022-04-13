Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть действия России на Украине проявлением геноцида, призвав быть осторожнее с такими терминами.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... Русские и украинцы — братские народы», — заявил он 13 апреля в эфире телеканала France 2 в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Также политик добавил, что хочет восстановить мир, пишет Business Recorder.

Ранее в этот день Макрон заявил, что планирует провести очередные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Накануне французский лидер указал, что, по его мнению, Путин уважает Францию и выделяет ее среди западных стран. Комментируя недавние потрясения в мире, он отметил глобальные перемены во взаимодействии государств, на фоне которых привычный подход к решению вопросов теряет свою актуальность.

8 апреля российской посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса из-за нежелания Киева прекратить геноцид русских.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».