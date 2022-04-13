В Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ

В Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ

2022-04-13 09:17:27

2022-04-13 09:17:27

2022-04-13 09:17:27

2022-04-13 09:17:27

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