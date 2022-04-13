Продовольственные банки Британии сообщили о кризисе домохозяйств

Более 500 продовольственных банков Великобритании предупредили, что домохозяйства страны находятся близко к «критической точке» из-за роста цен на электроэнергию и на продукты питания. Об этом пишет 11 апреля газета The Independent.

«Мы глубоко обеспокоены масштабами страданий, которые мы уже наблюдаем, а также нашей способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы», — говорится в письме британской «Независимой сети продовольственной помощи» премьеру-министру Соединенного королевства Борису Джонсону, содержание которого приводит газета.

Так, представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил заявила The Independent, что Британия живет на пологе «худшей нищеты», которую она видела за 30 лет.

«Люди приходят к нам в слезах и говорят: «Либо я плачу по счетам, либо кормлю детей», — рассказала Кивил.

По ее словам, некоторым продовольственным банкам пришлось сократить объемы выдаваемой еды, так как спрос превышает предложение.

В свою очередь, представители благотворительной организации Citizens Advice рассказали, что некоторые британцы прибегают к ручной стирке одежды, потому что не могут позволить себе включить стиральную машину, а другие кутаются в одеяла, так как экономят на отоплении.

Ранее в этот день издание The Daily Telegraph сообщило, что непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне вводимых против России санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Кроме того, из-за роста цен на топливо автомобилисты стараются меньше использовать личный транспорт, пишет издание.

Накануне, 11 апреля, сообщалось, что Великобритания рискует столкнуться с самым сильным падением уровня жизни с 1950-х годов вследствие антироссийских санкций, которые способствуют росту цен на энергоносители.

3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен. Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и Штатах существенно усилилась.

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