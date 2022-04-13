Жители Британии начали закупаться товарами впрок из-за роста цен

Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне вводимых против России санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом во вторник, 12 апреля, пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard.

Отмечается, что чаще всего британцы покупают макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства, туалетную бумагу, а также лекарства, в частности парацетамол.

Кроме того, из-за роста цен на топливо автомобилисты стараются меньше использовать личный транспорт, пишет издание.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что Великобритания рискует столкнуться с самым сильным падением уровня жизни с 1950-х годов вследствие антироссийских санкций, которые способствуют росту цен на энергоносители.

Эксперты прогнозируют, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% (по сравнению с прошлым годом) в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен. Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, которое он высказал 5 апреля в интервью изданию «Прайм», перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и Штатах существенно усилилась.

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