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Жители Британии начали закупаться товарами впрок из-за роста цен

The Daily Telegraph: рост цен на продукты и энергоресурсы вынудил британцев запасаться едой
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Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне вводимых против России санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом во вторник, 12 апреля, пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard.

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Отмечается, что чаще всего британцы покупают макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства, туалетную бумагу, а также лекарства, в частности парацетамол.

Кроме того, из-за роста цен на топливо автомобилисты стараются меньше использовать личный транспорт, пишет издание.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что Великобритания рискует столкнуться с самым сильным падением уровня жизни с 1950-х годов вследствие антироссийских санкций, которые способствуют росту цен на энергоносители.

Эксперты прогнозируют, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% (по сравнению с прошлым годом) в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен. Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, которое он высказал 5 апреля в интервью изданию «Прайм», перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и Штатах существенно усилилась.

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