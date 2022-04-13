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Свыше тысячи морских пехотинцев украинских силовиков сдались в плен в Мариуполе

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В Мариуполе в плен сдались более тысячи морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал военный обозреватель Семен Пегов.

Эту информацию подтверждает и корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе. Он в своем Telegram-канале также опубликовал видео сдачи солдат ВСУ в плен.

Сладков передает, что в плен сдались около тысячи военных ВСУ, при этом среди них есть много раненых — около 300 человек. По данным Пегова, получивших ранение более 200 человек.

Ранее, 8 апреля, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%.

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Во вторник, 5 апреля, Кадыров сообщал, что большая часть артиллерии и живой силы противника уничтожена. Подобная положительная динамика, подчеркивал он, наблюдается повсюду.

Так, 4 апреля, по словам главы Чечни, более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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