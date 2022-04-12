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МО РФ заявило о введении комендантского часа в Ирпене для съемок ВСУ фейков

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В Ирпене украинские власти вводят комендантский час с целью съемки фейков о якобы массовой гибели мирных жителей из-за действий ВС РФ. Об этом 12 апреля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, полная блокада города и комендантский час будут действовать с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля, при этом въезжать в населенный пункт разрешено только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам.

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«Достоверно установлено, что этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ. Нам об этом уже известно, поэтому заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад», — рассказали в министерстве.

Оборонное ведомство предупреждало о подготовке украинской стороной провокаций еще 9 апреля. В Минобороны сообщили, что Украина попытается обвинить российскую сторону в массовых убийствах мирных жителей в Киевской области.

Как пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют организовать постановочную акцию со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

3 апреля украинская сторона распространила сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта, и заявило о провокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России не просто беспочвенны, это «хорошо срежиссированное, трагическое шоу». 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка Запада провокации, по сути, является участием в ней.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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