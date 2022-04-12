Минфин опроверг объявление дефолта по евробондам

Информация о дефолте по евробондам РФ не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Минифина России во вторник, 12 апреля, что

Отмечается, что иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.

Ранее, 11 апреля, рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило, что Россия фактически объявила дефолт по своему внешнему долгу, предложив держателям облигаций рублевые выплаты вместо выплат в долларах. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на S&P. Отмечалось, что РФ пыталась заплатить рублями за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля. Это равносильно «выборочному дефолту», который объявляется при невыполнении конкретных обязательств, а не по всему долгу.

«Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом, речи в случае с Россией не идет. У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», — указали в Минфине.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.

9 апреля Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до SD.

Силуанов отмечал, что дефолтом это считать нельзя, поскольку средства на исполнение обязательств у России есть. Он заявил, что все претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств.

Министр также добавил, что неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов.

Он также подчеркнул: учитывая, что невыкупленные облигации за редким исключением принадлежат иностранным инвесторам, запретительные меры американских властей ущемили прежде всего интересы именно иностранных, в том числе американских, инвесторов.

11 апреля Антон Силуанов заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям. «Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — сказал он.

Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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