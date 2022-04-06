Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам на $649,2 млн

Министерство финансов России впервые исполнило обязательства по еврооблигациями в рублях в размере $649,2 млн. Об этом говорится 6 апреля в сообщении на сайте ведомства.

Альтернативный механизм расчетов был использован в связи с отказом иностранного банка исполнить поручение Минфина в валюте.

«4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 года в соответствии с указом президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов», — отметили в министерстве.

В ведомстве указали, что разморозка валютных резервов РФ создаст предпосылки для конвертации рублей с этих счетов в валюту.

Ранее, 6 апреля Министерство финансов совместно с Центробанком и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям (в том числе корпоративным).

4 апреля стало известно, что министерство финансов США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения министерства финансов США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Также оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Центробанка на эту дату.

Тогда же стало известно, что российское ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

С конца февраля недружественные государства начали блокировку российских валютных резервов. Всего ими заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Тогда же ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

Тогда же стало известно, что российское ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

18 марта министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

17 марта правительство России сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на $117,2 млн была проведена в валюте. Таким образом, первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов, который должен был состояться 16 марта, прошел без проблем.

28 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций. Решения будут приниматься по фактической ситуации, отметила она.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.

Ряд стран вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Военной операции предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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