Евросоюз добивается от Нигерии увеличения поставок газа

Европейский союз (ЕС) оказывает давление на Нигерию в попытках добиться от нее увеличения поставки газа в Европу, сообщает 12 апреля This Day. По информации издания, в страну участились визиты европейских дипломатов.

Как уточняет СМИ, с начала спецоперации в Донбассе Европа стремится заменить российский углеводород.

«Нигерия не смогла увеличить добычу и поставки, несмотря на более чем 206 трлн кубических футов проверенного газа из-за недостаточных инвестиций и не отвечающей требованиям инфраструктуры», — пишет издание.

Государство призвало Европу увеличить инвестиции в газ и другие углеводороды в стране, чтобы помочь удовлетворить потребности Евросоюза в энергии. Кроме того, министр нефти Нигерии Тимипре Силва считает, что ЕС обязан стимулировать свои нефтяные и газовые компании, такие ка Shell, Eni, Total Energies, к увеличению инвестиций в газовый сектор страны.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он отметил, что РФ продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, установленным в заключенных ранее контрактах.

24 марта страны G7 призвали Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от РФ.

11 апреля генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо рассказал, что заменить экспорт российской нефти в страны ЕС практически невозможно. По его словам, на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограниченны. Он также подчеркнул, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю.

Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти. Он упрекнул некоторые страны ЕС в том, что они не могут определиться, когда хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что заменить российскую нефть и нефтепродукты в полном объеме — порядка 7 млн баррелей в сутки — ОПЕК не может из-за нехватки таких объемов.

Санкции Запада последовали в ответ на проводимую РФ военную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее обстановка в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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