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В Госдуме раскритиковали новые антироссийские санкции Японии

Депутат Чепа назвал новые антироссийские санкции Японии попыткой Токио показать лояльность Вашингтону
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Власти Японии, вводя санкции в отношении России, пытаются продемонстрировать свою лояльность США. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Японцы, как и многие другие страны, идут в фарватере США и пытаются показывать свою лояльность Вашингтону. Хорошо, я думаю, мы учтем это при всех дальнейших переговорах с Японией. И я считаю, что уже давно пора начинать требовать с японцев возврата золота, которое хранится в местных банках с 1920-х годов, и требовать компенсации за это золото. Было несколько огромных партий золота, которое <…> вывозили туда из Санкт-Петербурга», — подчеркнул он.

Ранее в этот день стало известно, что власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы.

Кроме того, Токио утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Помимо этого, с 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля Токио объявил о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

1 апреля Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

15 марта Япония ввела рестрикции против 17 депутатов и бизнесменов из России.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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