Космонавты на МКС получили подарки к Дню космонавтики

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), получили подарки на День космонавтики, 12 апреля.

Презенты от родных были заранее помещены в коробки, подписаны и доставлены на космическом корабле. Накануне праздника космонавты достали их из укладки, а открыли лишь 12 апреля.

Члены экипажа встретят День космонавтики на работе. В данный момент Артемьев и Матвеев продолжают подготовку к выходу в открытый космос, который намечен на 18 апреля.

Ранее в этот день Артемьев, Матвеев и Корсаков записали видеообращение с борта российского сегмента МКС с поздравлением россиянам. Как отметил Артемьев, ровно 61 год назад Россия «сделала еще один шаг к покорению неизведанного, покорению вселенной человеком».

Останкинская телебашня включила видеопоздравление с Днем космонавтики на своем медиафасаде. С наступлением сумерек его дополнит красочная архитектурно-художественная подсветка.

День космонавтики отмечается в России ежегодно 12 апреля. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года «в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос».