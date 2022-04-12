Останкинская телебашня вывела на медиафасад открытку ко Дню космонавтики

Останкинская телебашня во вторник, 12 апреля, включила на своем медиафасаде открытку ко Дню космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«В честь праздника с 00 часов 12 апреля и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться видеопоздравление. С наступлением сумерек его дополнит красочная архитектурно-художественная подсветка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничную открытку также покажут и на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле, Екатеринбурге, Саранске, Саратове, Перми и в других российских городах.

Ранее в этот день российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта российского сегмента Международной космической станции (МКС) с поздравлением россиян с Днем космонавтики.

12 апреля в честь Дня космонавтики в Москве пройдут концерты, экскурсии и интерактивные выставки, а также тематический диктант и лекция. Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, однако для участия требуется предварительная регистрация.

Например, в центре «Космонавтика и авиация» состоится диктант из 30 вопросов для участников о достижениях космонавтов, о работе орбитальных станций, а также об устройстве Солнечной системы. Отдельную экскурсию посвятят Юрию Гагарину. Также на ВДНХ пройдут обзорная экскурсия и лекция «История отечественной космонавтики».

Кроме того, мероприятия ко Дню космонавтики проходят с 11 по 17 апреля в столичном парке «Зарядье».

12 апреля отмечается День космонавтики. 61 год назад в этот день ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур. Он стал первым землянином, побывавшим в космосе.