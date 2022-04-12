Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта российского сегмента Международной космической станции (МКС) с поздравлением россиян с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Как отметил Олег Артемьев, ровно 61 год назад Россия «сделала еще один шаг к покорению неизведанного, покорению вселенной человека».

«Началась новая страница истории — истории пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», — сказал он.

По словам Дениса Матвеева, полет Гагарина «стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов, и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий».

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса», — заключил Сергей Корсаков.

12 апреля в честь Дня космонавтики в Москве пройдут концерты, экскурсии и интерактивные выставки, а также тематический диктант и лекция. Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, однако для участия требуется предварительная регистрация.

Например, в центре «Космонавтика и авиация» состоится диктант из 30 вопросов для участников о достижениях космонавтов, о работе орбитальных станций, а также об устройстве Солнечной системы. Отдельную экскурсию посвятят Юрию Гагарину. Также на ВДНХ пройдут обзорная экскурсия и лекция «История отечественной космонавтики».

Кроме того, мероприятия ко Дню космонавтики проходят с 11 по 17 апреля в столичном парке «Зарядье».

12 апреля отмечается День космонавтики. 61 год назад в этот день ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур. Он стал первым землянином, побывавшим в космосе.