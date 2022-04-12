Российские блогеры потеряли до 80% дохода

Блогеры, работавшие в Instagram, Facebook (обе платформы принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Twitch, TikTok и на других популярных платформах, за последний месяц потеряли около 80% своего дохода, оценил SMM-специалист агентства 2L Данила Николаев. Аналогичную цифру «Известиям» назвал блогер, пожелавший остаться неизвестным.

Те, кто размещал контент в Instagram и Facebook, столкнулись с оттоком аудитории после блокировки соцсетей, а вместе с тем и сокращением числа рекламодателей.

Кроме того, многие бренды поставили на паузу маркетинговую деятельность, поэтому инфлюенсеры потеряли часть контрактов и на других площадках, добавил Данила Николаев. TikTok пока приостановил работу в России, а YouTube и Twitch отключили монетизацию для граждан РФ.

По оценке управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана Самойленко, доходы блогеров сократились менее драматично — на 30–60%. Основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова утверждает, что сейчас сложно найти блогера, который не потерял хотя бы половину своего заработка в любых социальных сетях. Она связала это с уходом крупных рекламодателей из числа зарубежных брендов.

Ожидаемо, что в сложившихся обстоятельствах авторы забрасывают ведение блогов. По данным Brand Analytics, Instagram потерял практически половину — 48% — российских авторов, а Facebook — 21% пользователей. Аналитики сравнивали средние значения по данным на 24 февраля и 6 апреля. Активность пользователей из РФ падает не только на заблокированных платформах: к 6 апреля потери понес и YouTube.

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Кануть в сторис: блогеры потеряли до 80% дохода