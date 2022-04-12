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Европол начал операцию по поиску подсанкционных российских активов

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Европейское полицейское агентство (Европол) объявило в понедельник, 11 апреля, о начале операции «Оскар» против активов физических и юридических лиц, подпадающих под антироссийские санкции, введенные на фоне спецоперации Москвы по защите населения Донбасса.

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Отмечается, что операция проводится совместно со странами Евросоюза (ЕС), Евроюстом, а также агентством ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) для поддержки финансовых расследований стран — участников ЕС.

«Операция «Оскар» представляет собой зонтичную операцию, которая продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований», — говорится на сайте Европола.

Уточняется, что целью «Оскара» будет также поддержка «уголовных расследований, проводимых государствами-членами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций».

В Европоле подчеркнули, что между партнерами будет происходить обмен информацией и разведывательными данными, а также их анализ. Агентство заявило, что будет обеспечивать «оперативную координацию, судебно-медицинскую экспертизу и техническую экспертизу, а также финансовую поддержку соответствующим национальным органам».

Евроюст, в свою очередь, будет оказывать юридическую помощь, а также укреплять сотрудничество между национальными следственными и судебными органами.

Вклад Frontex будет заключаться в проверке лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.

Ранее в этот день стало известно, что страны ЕС разрабатывают шестой пакет санкций против РФ с «нефтяной опцией».

9 апреля правительство Каймановых островов сообщило о заморозке $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций и в связи с обязательствами, проистекающими из постановления об ограничительных мерах против РФ правительства Великобритании.

До этого, 3 апреля, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Украине.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить олигархов России собственности и активов, которые находятся в Польше.

Страны Запада начали вводить новые санкции и высылать дипломатов России после начала Москвой специальной операции по защите Донбасса с 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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