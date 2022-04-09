Каймановы острова заморозили миллиарды долларов в связи с антироссийскими санкциями

Правительство Каймановых островов сообщило о заморозке $7,3 млрд, о чем стало известно в субботу, 9 апреля.

«Многочисленные поставщики финансовых услуг представили более 400 форм отчетности о соблюдении (контрмер), которые подтверждают, что были заморожены активы, стоимость которых оценивается в $7,3 млрд», — говорится в сообщении правительства.

Как отмечается, соответствующее решение было принято на фоне антироссийских санкций и в связи с обязательствами, проистекающими из постановления об ограничительных мерах против РФ правительства Великобритании.

Правительство Каймановых островов также создало целевую группу для координации, определения и внесения изменений в политику государства для реализации санкций против России. В ее состав войдет ряд представителей профильных ведомств, в частности министерства финансов и торговли, департамента гражданской авиации, департамента морских перевозок, службы таможенного и пограничного контроля и других.

3 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Украине.

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ей с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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