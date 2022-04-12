Басурин раскрыл планы взятия «Азовстали» в Мариуполе

Штурмовать подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе не имеет смысла. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил представитель народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать», — сказал он в эфире Первого канала.

Басурин отметил, что оценить численность боевиков на заводе сейчас сложно.

«Точную цифру назвать никто не сможет, даже те нацики, которые там находятся… Это данные только предварительные — три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», — сказал он.

Он также подчеркнул, что боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения.

«Попытки у них постоянно происходят. Насколько мне известно, попытки неудачные», — подытожил представитель народной милиции ДНР.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находятся от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

Также 11 апреля Басурин заявил, что к настоящему времени порт Мариуполя освобожден примерно на 80%. Как сообщали «Известия», в мариупольском порту засели украинские боевики из радикальной националистической группировки «Азов», которые продолжают держать в заложниках иностранных моряков и препятствовать их эвакуации.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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