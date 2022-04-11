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Meta продлила разрешение на призывы к насилию в отношении россиян

Reuters: Meta продлила разрешение на призывы к насилию в адрес россиян до 30 апреля
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Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) продлила до конца апреля действие ряда исключений в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram, которые позволяют пользователям из Украины призывать к насилию в отношении россиян. Об этом передает в понедельник, 11 апреля, агентство Reuters со ссылкой на документы организации.

Metaбиоз: чем закончатся призывы к убийству россиян
В Facebook и Instagram разрешили публиковать угрозы и призывы к насилию

В документах указано, что на фоне событий на Украине временно разрешены высказывания, в том числе содержащие призывы к насилию, в адрес российских военных.

По словам вице-президента Meta Ника Клегга, новая политика будет применяться только на Украине и не распространяется на гражданских лиц из России.

Ранее, 1 апреля, мировой суд Москвы зарегистрировал в отношении компании Meta новый протокол об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной в России информации. Речь шла о сообщениях с оскорблением российской власти, в том числе президента России Владимира Путина, а также государственной символики.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью. Это решение было принято после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

При этом уточнялось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Кроме того, ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

До этого, 11 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийству и насилию в отношении россиян в соцсетях компании Meta. Генпрокуратура РФ в тот же день направила в суд исковое заявление о признании организации экстремистской. Спустя несколько дней Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram. Facebook был заблокирован раньше.

Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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