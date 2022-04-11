Макрон лидировал на выборах во Франции по итогам подсчета 95% голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидировал на выборах в стране по итогам подсчета 95% голосов, набранных в первом туре. Его показатель составил 27,41%, о чем в понедельник, 11 апреля, сообщило французское МВД.
Второе место занимает лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 24,03%.
Ранее, 10 апреля, по итогам подсчета 50% голосов первого тура выборов с показателем 27,5% лидировала кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Постепенно разрыв между кандидатами сокращался, пока подсчет 56% бюллетеней не выявил лидерство Макрона.
10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.
Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.
9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.
3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».