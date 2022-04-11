Прямой эфир
Экономика
Россия обратится в суды в случае объявления ей дефолта
Экономика
В Минэке спрогнозировали срок возвращения экономики к уровню 2021 года
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве в ближайшие два дня
Армия
Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей
Мир
Во Франции назвали признание Россией ДНР и ЛНР провалом санкционной политики Запада
Мир
Макрон лидировал на выборах во Франции по итогам подсчета 95% голосов
Мир
Стало известно о лидерстве Гаглоева на выборах в Южной Осетии
Мир
В Британии сообщили о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО летом 2022 года
Мир
Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии
Мир
Французы вышли на акции протеста против итогов первого тура выборов президента
Экономика
Минфин РФ отказался от выпуска ОФЗ в этом году

Макрон лидировал на выборах во Франции по итогам подсчета 95% голосов

МВД Франции: Макрон после подсчета 95 процентов голосов сохраняет лидерство на выборах
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидировал на выборах в стране по итогам подсчета 95% голосов, набранных в первом туре. Его показатель составил 27,41%, о чем в понедельник, 11 апреля, сообщило французское МВД.

Впереди Республики: как кризис на Украине влияет на выборы во Франции
Попытки Эммануэля Макрона стать посредником между Киевом и Москвой объединили вокруг него избирателей

Второе место занимает лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 24,03%.

Ранее, 10 апреля, по итогам подсчета 50% голосов первого тура выборов с показателем 27,5% лидировала кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Постепенно разрыв между кандидатами сокращался, пока подсчет 56% бюллетеней не выявил лидерство Макрона.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022