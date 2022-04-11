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Лидер итальянской «Лиги» Сальвини выразил гордость за идеи и мужество Ле Пен

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В итальянской партии «Лига», входящей в правящую коалицию, рады успеху кандидата в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур выборов. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявил лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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«Очень хорошо, Марин [Ле Пен], мы рады твоему успеху и гордимся твоей работой, мужеством, идеями и дружбой», — написал он в Twitter.

В воскресенье во Франции прошли выборы президента страны. После подсчета 50% голосов Ле Пен лидировала с показателем в 27,5%. Действующий президент страны Эммануэль Макрон набирал 26,6% голосов. Однако позже вперед вырвался нынешний глава государства.

Лидер «Национального объединения» пообещала в случае победы во втором туре повысить уровень безопасности граждан и стать «президентом для всех французов». Второй тур выборов пройдет 24 апреля.

Ранее в этот день политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал ее «наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции».

1 апреля эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая, вероятность того, что Ле Пен опередит Макрона.

В феврале Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае своего президентства.

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