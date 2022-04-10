Ле Пен пообещала Франции «навести порядок за пять лет» при победе на выборах

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала стать «президентом всех французов» и «привести в порядок страну за пять лет» в случае победы на выборах, заявила она в обращении к избирателям в воскресенье, 10 апреля.

«За пять лет я наведу в стране порядок: обеспечу независимость государства и сделаю Францию территорией мира», — заявила она после оглашения предварительных подсчетов голосов первого тура выборов.

Ле Пен подчеркнула важность обеспечения суверенитета Франции во всех отраслях, «чтобы французы могли решать сами за себя и защищать собственные интересы». Также она намерена сделать референдумы ведущей формой волеизъявления народа.

В политической программе Ле Пен три основные меры: остановить неконтролируемую иммиграцию, предоставив французам право голоса на референдуме, убрать исламистскую идеологию и «их сети» с территории страны и сделать безопасность для всех приоритетом пятилетнего периода, пишет портал Linternaute.

«24 апреля будет сделан фундаментальный выбор между двумя противоположными взглядами на будущее страны, <...> это будет не выбор по обстоятельствам, но выбор общества и даже цивилизации. От ваших голосов зависит, какое место мы хотим отвести людям перед лицом власти денег», — заявила Ле Пен после сообщения о том, что она вышла во второй тур выборов.

Перед началом избирательной кампании она покинула пост главы партии и напомнила, что «освободилась от партийных связей» и готова «стать президентом всех французов». Она призвала «всех французов, которые придерживаются разумной позиции» вне зависимости от происхождения и политических предпочтений, которые не голосовали сегодня за президента Макрона, «присоединиться к этому большому национальному и народному объединению» и отдать голос 24 апреля за нее.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

Ранее в этот день лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино предположил, что Ле Пен проводит свою последнюю избирательную кампанию. Асселино, который и сам ранее был кандидатом в президенты Франции, напомнил, что Ле Пен уже участвовала в выборах в 2011 и 2017 годах и ни разу их не выигрывала. В случае проигрыша и в третий раз она может остаться на посту своей партии или вообще уйти из политики.

Накануне во Франции активисты «желтых жилетов» в так называемый день тишины — за сутки до президентских выборов — вышли на улицы Парижа, протестуя против политики действующего французского лидера. В руках у них были антипрезидентские плакаты и файеры. В случае переизбрания Макрона лидеры профсоюзов пообещали небывалые акции протеста.

За неделю до первого тура президентских выборов Ле Пен, согласно опросу Французского института изучения общественного мнения (IFOP), сократила отставание от Макрона. Согласно ему, рейтинг Ле Пен за две недели вырос на 3,5% — до 22%. Макрона поддерживают 27% опрошенных, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем опросе.