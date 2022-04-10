Прямой эфир
Мир
Украина ввела полный заперт на импорт товаров из России
Мир
Жители Франкфурта вышли с триколорами на митинг против русофобии
Общество
Путин и Лукашенко 12 апреля посетят космодром Восточный
Мир
СКР расследует подрыв украинскими силовиками цистерны с химвеществами в Рубежном
Экономика
В Латвии из-за санкций против РФ поставлено под угрозу безопасное хранение аммиака
Мир
Турция пообещала не допустить входа военных кораблей в Черное море
Мир
Макрон проголосовал на выборах президента Франции
Экономика
Силуанов заявил о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу
Армия
Участникам спецоперации вручили награды «За мужество» и «За отвагу»
Экономика
На Украине заявили о планах полностью отказаться от газа из Европы
Мир
Звери из зоопарка в Мариуполе оказались на грани катастрофы из-за ВСУ
Сюжет:

Украина ввела полный заперт на импорт товаров из России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине полностью запретили импорт товаров из России. Об этом 9 апреля заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Сегодня мы официально объявили о полном прекращении торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», — цитирует ее Reuters.

Министр призвала страны Запада пойти на аналогичный шаг. По ее мнению, это мера снизит возможность РФ по финансированию спецоперации.

Отмечается, что до начала спецоперации по защите Донбасса Россия была одним ключевых торговых партнеров Украины с годовым импортом на сумму около $6 млрд.

Ранее, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу применить против РФ санкционный «коктейль Молотова». По его словам, антироссийские санкции должны включать введение нефтяного эмбарго, отключение банков России от международной финансовой системы, а также массовый выход компаний с российского рынка.

Тогда же Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из РФ, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию и запрет на перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии за исключением медицинских препаратов и продовольствия.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции против России направлены на нанесение удара по уровню жизни граждан, ограничение экономического развития страны и изоляцию ее от мира, а также создание социальной напряженности.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022