Украина ввела полный заперт на импорт товаров из России

На Украине полностью запретили импорт товаров из России. Об этом 9 апреля заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня мы официально объявили о полном прекращении торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», — цитирует ее Reuters.

Министр призвала страны Запада пойти на аналогичный шаг. По ее мнению, это мера снизит возможность РФ по финансированию спецоперации.

Отмечается, что до начала спецоперации по защите Донбасса Россия была одним ключевых торговых партнеров Украины с годовым импортом на сумму около $6 млрд.

Ранее, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу применить против РФ санкционный «коктейль Молотова». По его словам, антироссийские санкции должны включать введение нефтяного эмбарго, отключение банков России от международной финансовой системы, а также массовый выход компаний с российского рынка.

Тогда же Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из РФ, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию и запрет на перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии за исключением медицинских препаратов и продовольствия.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции против России направлены на нанесение удара по уровню жизни граждан, ограничение экономического развития страны и изоляцию ее от мира, а также создание социальной напряженности.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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