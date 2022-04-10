Трамп намекнул на готовность участвовать в выборах президента США

Бывший экс-глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на то, что будет участвовать в очередных выборах президента США. Об этом он высказался 9 апреля на митинге сторонников в городе Флоренс, Северная Каролина. Его трансляцию вел канал C-SPAN.

«Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — спросил Трамп своих сторонников на митинге в Северной Каролине.

Бизнесмен и политик по-прежнему обвиняет оппонентов в том, что они фальсифицировали результаты президентских выборов 2020 года. Помимо этого, он критикует действующего президента США Джо Байдена. Трамп обвиняет его в энергетическом кризисе в стране, «катастрофе» в Афганистане, а также начале кризиса в Донбассе.

На том же митинге Трамп высказался по поводу американского ядерного потенциала. По его мнению, именно благодаря ему США получили самый мощный ядерный потенциал в мире, и этот потенциал сильнее российского.

7 апреля в интервью изданию The Washington Post Дональд Трамп заявил, что его решение о баллотировании в президенты в 2024 году будет исходить из состояния его здоровья. При этом он подчеркнул, что в настоящее время находится «в добром здравии».

3 апреля Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье действующего президента ухудшается, равно как и состояние всей страны.