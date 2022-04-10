Дональд Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 9 апреля, на митинге в штате Северная Каролина рассказал о разнице в ядерных арсеналах Москвы и Вашингтона. Трансляция велась через веб-сайт Rumble.

Трамп заявил, что именно благодаря ему США получили самый мощный ядерный потенциал в мире.

«Честно говоря, [президент России Владимир] Путин, тебе тоже не следует об этом говорить. А если они об этом говорят, нам нужен тот, кто знает, как ответить, а не просто сказать: «Ой, там ядерное оружие», — подчеркнул экс-президент.

Ранее, 1 апреля, Вашингтон решил отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По словам представителя Пентагона Энн Стефанек, таким образом Вашингтон решил снизить международную напряженность. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец 2022 года.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3») должны были пройти в Соединенных Штатах в начале марта. Однако Пентагон заявил об их отмене.

Позднее, 3 марта, госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что решение отложить ядерные учения связано с нежеланием способствовать эскалации. По словам Нуланд, это решение доказывает, что у Вашингтона нет намерений участвовать в «каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы».

Ранее в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны. Министр отметил, что условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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