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Врач назвала самые часто встречающиеся инфекции весны-лета

Врач Ганушкина: самыми распространенными являются жалобы на укусы клещей и комаров
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Весной-летом россияне чаще всего жалуются на укусы клещей и комаров — насекомых, переносящих самые часто встречающиеся инфекции этого периода, рассказала в субботу, 9 апреля, заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина.

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Самые часто встречающиеся инфекции в это время года — энцефалит и боррелиоз, которые переносят клещи.

«Зимой они (клещи. — Ред.) спят в лесной подстилке, а как только снег начинает таять, они выползают, испытывая сильное чувство голода, нападают, откладывают достаточно большое количество яиц и начинают размножаться. Встретить их можно не только в лесу, но и в парках, поэтому следует соблюдать меры предосторожности», — отметила эксперт в беседе с «Газета.Ru»

Сообщается, что комары иногда переносят лихорадку Денге, которая завозится из-за границы. Кроме того, насекомые могут быть переносчиками вируса лихорадки Западного Нила: в прошлом году было несколько инцидентов.

«Это касается юга нашей страны: Ростовской, Воронежской, Астраханской областей. Для развития вирусу необходима определенная температура, как правило, она выше 22 градусов. Малярийные комары существуют, однако сейчас в России нет источника заражения: вряд ли в этом году приедет много иностранцев», — подытожила Ганушкина.

Ранее, 7 апреля, в Московской области начался сезон активности клещей. По состоянию на 31 марта в медицинские организации Подмосковья обратились пять человек из-за присасывания клещей. Все они — дети.

В Роспотребнадзоре отметили, что за аналогичный период 2021 года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было. Специалисты ведомства контролируют эпидемиологическую ситуацию.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в Псковской области зафиксирован первый с начала эпидсезона случай присасывания клеща. Клещ укусил пятилетнего ребенка.

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