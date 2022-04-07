Сезон активности клещей начался в Московской области

В Московской области начался сезон активности клещей. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

По состоянию на 31 марта, в медицинские организации Подмосковья обратились пять человек из-за присасывания клещей, пишет НСН. Все они — дети.

В Роспотребнадзоре отметили, что за аналогичный период 2021 года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было. Специалисты ведомства контролируют эпидемиологическую ситуацию.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в Псковской области зафиксирован первый с начала эпидсезона случай присасывания клеща. Клещ укусил пятилетнего ребенка.

Как отмечает «Москва 24», 27 марта в Воронежской области заявили о первом зафиксированном случае укуса клеща в этом году. В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточнило, что ежегодно первых активных клещей регистрируют в третьей декаде марта – первой декаде апреля.