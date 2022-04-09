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«Известия» помогли воссоединиться эвакуированной из-за обстрелов ВСУ семье

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Нина и Анатолий Совковы, которые были эвакуированы из Александровки из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), смогли встретиться с дочерью после полутора месяцев разлуки. Кадрами воссоединения 9 апреля поделился корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

«Спасибо вам большое, такое дело сделали», — сказала дочка пары.

7 апреля «Известия» помогли Совковым эвакуироваться из ДНР. Александровка была освобождена меньше недели назад, но подобраться к населенному пункту сложно из-за идущих рядом боев.

Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция
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Съемочной группе пришлось опрашивать случайных прохожих, чтобы узнать местонахождение Совковых. После того как они нашлись, им передали весточку от дочери из России.

Пожилая пара, ждавшая эвакуации, собралась за считаные минуты. Для безопасности их вывозили из поселка в бронежилетах и практически лесными тропами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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