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«Известия» помогли пожилой паре из ДНР эвакуироваться в Россию

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Нина и Анатолий Совковы — супружеская пара пенсионеров — в четверг, 7 апреля, смогли эвакуироваться из села Александровка (Донецкая Народная Республика) в сопровождении корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Александровка была освобождена меньше недели назад, но подобраться к населенному пункту сложно из-за идущих рядом боев.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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Съемочной группе пришлось опрашивать случайных прохожих, чтобы узнать местонахождение Совковых. После того, как они нашлись, им передали весточку от дочери из России.

Пожилая пара, ждавшая эвакуации, собралась за считанные минуты. Для безопасности их вывозили из поселка в бронежилетах и практически лесными тропами.

Сейчас они находятся в Луганске и уже смогли увидеться с дочерью по видеосвязи. В ближайшее время пенсионеры воссоединятся со своей семьей, которая скоро вылетит за ними из Барнаула.

6 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о подготовке штурма Северодонецка, который является ключевым для выхода Луганской Народной Республики к своим административным границам. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.

Ранее в этот же день ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР. Уточняется, что обстрелу украинских военных подвергся город Первомайск, в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома и газопровод. Также ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий. Одна мирная жительница была ранена. Повреждены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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