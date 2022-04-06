В ЛНР сообщили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Ранение получил один мирный житель, сообщает в среду, 6 апреля, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по двум населенным пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что обстрелу украинских военных подверглись город Первомайск, в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома и газопровод. Также ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий. Одна мирная жительница была ранена. Повреждены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция.

Днем ранее в ЛНР заявили о риске многочисленных жертв из-за взрыва ВСУ цистерны в одном из цехов завода «Заря» в Рубежном. В Народной милиции пояснили, что в резервуарах на территории химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тыс. т серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет ущерб экологии региона и уничтожит всё живое в радиусе 30 км.

По информации ведомства, подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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