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Зеленский расширил список возможных стран — гарантов безопасности Украины

Зеленский заявил, что Индия и Китай могут стать гарантами безопасности Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский 9 апреля заявил, что Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины.

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«Среди гарантов безопасности могут быть США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, и мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турцию в качестве гаранта безопасности. И я думаю, что Индия, если будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности Украины, то, конечно, мы будем рады пригласить Индию», — сказал он индийскому телеканалу Republic.

Зеленский подчеркнул, что считает Индию могущественным государством, пишет «Газета.Ru».

7 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

6 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о готовности Белого дома стать гарантом безопасности Украины. Ранее в тот же день Зеленский объявил, что встреча предполагаемых стран — гарантов безопасности республики точно состоится, и ряд государств ее уже подтвердили. При этом украинский лидер добавил, что пока детали гарантий безопасности и какая из стран на какие из них готова, пока сказать трудно.

4 апреля президент Украины подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

1 апреля Зеленский заявил, что Украина обменялась с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности. По его словам, на данный момент США, Великобритания, Германия, Франция и Турция выразили готовность стать гарантами или уже обменялись с Киевом некоторыми ранними проектами документов по безопасности. Президент призвал и другие страны открыто присоединиться к ним.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе. Он уточнил, что гарантии должны соответствовать принятым в рамках ОБСЕ и провозглашать невозможность для стран укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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