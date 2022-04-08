Франция сообщила о готовности стать гарантом безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien в четверг, 7 марта, сообщил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир (на Украине — Ред.). Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», — подчеркнул он.

Макрон отметил, что продолжит вести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вне зависимости от их результативности. По его мнению, это долг Франции и позволяет ей оставаться участником переговоров.

Отмечается, что французский лидер уже занимается гуманитарной ситуацией в Мариуполе. По его словам, Москва четко отказалась от предложения о гуманитарной операции вместе с Грецией и Турцией. Франция в свою очередь предлагает открыть гумкоридор с помощью Международного комитета Красного Креста.

6 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о готовности Белого дома стать гарантом безопасности Украины. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил, что встреча предполагаемых стран-гарантов безопасности республики точно состоится и ряд государств ее уже подтвердили. При этом украинский лидер добавил, что пока детали гарантий безопасности и какая из стран на какие из них готова, пока сказать трудно.

Ранее, 4 апреля, Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Согласно опубликованному документу, главой делегации Украины назначен лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. В тот же день украинский лидер заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ. По его словам, соглашение о мире между Киевом и Москвой возможно.

1 апреля Зеленский заявил, что Украина обменялась с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности. По его словам, на данный момент США, Великобритания, Германия, Франция и Турция выразили готовность стать гарантами или уже обменялись с Киевом некоторыми ранними проектами документов по безопасности. Президент призвал и другие страны открыто присоединиться к ним.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе. Он уточнил, что гарантии должны соответствовать принятым в рамках ОБСЕ и провозглашать невозможность для стран укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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