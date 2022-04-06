Зеленский подтвердил встречу возможных стран-гарантов безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 апреля, в эфире турецкого телеканала Haberturk объявил, что встреча предполагаемых стран-гарантов безопасности республики точно состоится и ряд государств ее уже подтвердили.

«Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. В принципе, это еще не все гаранты, но вам назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обговаривать список гарантий безопасности», — отметил он.

При этом украинский лидер добавил, что пока детали гарантий безопасности и какая из стран на какие из них готова, пока сказать трудно.

По его словам, эта встреча — это только первый шаг.

«Потом объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной», — пояснил Зеленский, добавив, что некоторые из стран готовы на полную поддержку Украины, а некоторые — не на полную.

Как подчеркнул украинский президент, по этой причине необходима объединенная встреча на уровне советников, которые обговорят документ.

По мнению Зеленского, весь этот процесс не займет слишком много времени.

Ранее, 4 апреля, Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Согласно опубликованному документу, главой делегации Украины назначен лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. В тот же день украинский лидер заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ. По его словам, соглашение о мире между Киевом и Москвой возможно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 марта заявлял, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле «придали значимый импульс».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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