В США не дали ответа на вопрос о готовности стать гарантом безопасности Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 апреля, не дал прямого ответа на вопрос о готовности Белого дома стать гарантом безопасности Украины. Текст интервью опубликовала пресс-служба ведомства.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнерами на всех уровнях, обсуждая, помимо прочего, есть ли возможность урегулирования путем переговоров, <...> что можно сделать для обеспечения того, чтобы это не повторилось, чтобы Украина могла защищать себя в дальнейшем, сдерживать российскую агрессию. Я не собираюсь вдаваться в детали по поводу того, что это может включать, но ряд стран обсуждают с Украиной именно это», — ушел от ответа Блинкен.

По его словам, Вашингтон хочет сделать все, чтобы нынешняя ситуация на Украине больше никогда не повторилась. При этом госсекретарь также не дал ответа на вопрос о поставках Киеву «более крупных средств противовоздушной обороны, артиллерийских установок или самолетов» или поддержке таких поставок от других стран.

«Мы и многие другие страны мира, особенно в Европе, уже в течение многих месяцев предоставляем [Киеву] не только противотанковые системы <...>, но и противовоздушные системы для противодействия вертолетам и самолетам. <...> Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что мы предоставляем Украине системы, которые они могут использовать сейчас и делать это эффективно. В то же время мы смотрим на другие системы, некоторые из них более крупные и сложные, которые могут быть полезны и важны в будущем, но для которых, к примеру, нужно обучать украинцев, потому что некоторые из этих систем нельзя просто передать и сразу использовать», — пространно ответил Блинкен.

Отмечается, что США отдают приоритет оружию, которое украинцы смогут использовать сразу же, но понимают, что такое оружие должно в будущем использоваться при правильной подготовке и обслуживании.

Ранее, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что встреча предполагаемых стран-гарантов безопасности республики точно состоится и ряд государств ее уже подтвердили. При этом украинский лидер добавил, что пока детали гарантий безопасности и какая из стран на какие из них готова, пока сказать трудно.

Ранее, 4 апреля, Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Согласно опубликованному документу, главой делегации Украины назначен лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. В тот же день украинский лидер заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ. По его словам, соглашение о мире между Киевом и Москвой возможно.

6 апреля Блинкен заявил о намерении Соединенных Штатов и их союзников поставить Киеву по 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, находящийся на Украине. Президент США Джо Байден в этот же день распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн. Эквивалентный объем помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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