Эксперт Тимаков опроверг наличие опасных коронавирусных мутаций

В мире отсутствуют опасные мутации коронавирусной инфекции, способные вызвать новую волну заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал в субботу, 9 апреля, инфекционист Евгений Тимаков.

«Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьезно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьезных мутаций нет… резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет», —заявил он в беседе с ТАСС.

Как отметил специалист, в РФ в настоящий момент стабильная ситуация по коронавирусу, и если говорить о новом комбинированном варианте «Омикрона» XE, то у россиян выработался довольно хороший иммунитет к вирусу.

«Это комбинация вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2. Большая часть населения России переболела и первым, и вторым «Омикроном», у нас есть иммунитет и к одному, и ко второму», — пояснил эксперт.

В то же время Тимаков подчеркнул важность вакцинации. По словам эксперта, в данный момент доступна назальная вакцина, которая может поддерживать иммунитет в «качественном состоянии» до полугода.

Ранее в этот день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против «Омикрон»-штамма XE.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE. Однако эксперты организации отметили, что еще слишком рано говорить, распространится ли XE так же, как «стелс-Омикрон».

16 марта эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант коронавируса «стелс-Омикрон» (ВА.2), скорее всего, не вызовет новую волну пандемии. Как он заявил, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикроном».

Британские ученые выявили новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.