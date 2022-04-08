Прямой эфир
Мир
Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 262 человека
Мир
Глава NASA назвал прочным сотрудничество РФ и США в космосе
Мир
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму €30 млрд
Мир
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Экономика
В России исполнение нацпроектов ускорилось на 24,8%
Экономика
ЦБ РФ понизил курс доллара и евро на 9–11 апреля
Мир
В РФ заявили о вмешательстве США в голосование по исключению страны из СПЧ ООН
Мир
Макрон заявил о готовности ЕС расширять санкции против России
Экономика
В Москве стабилизировался спрос на электроэнергию
Авто
Дружественные страны поставят «АвтоВАЗу» недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры

В ГД раскритиковали оправдания Сербии за поддержку исключения России из СПЧ ООН

Депутат Умаханов назвал странными оправдания Вучича за поддержку Сербией исключения России из СПЧ ООН
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия во время голосования по исключению России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) могла просто воздержаться. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов, добавив, что оправдания сербского лидера Александра Вучича выглядят странно.

Отброшенный совет: что значит приостановка членства России в СПЧ ООН
И какая риторика сопровождает переговоры РФ и Украины

«Сербия вынуждено голосовала против России на заседании СПЧ ООН. Она находится под давлением стран Запада, и мы это понимаем. Но она могла просто воздержаться от голосования. Вряд ли представителю Сербии кто-то в ООН выкручивал руки и приставлял к виску пистолет. Они добровольно проголосовали. Оправдание вновь избранного президента Сербии Вучича тоже выглядит странно», — подчеркнул он.

Комментируя слова сербского лидера о том, что они единственные в Европе, кто не ввел санкции против РФ, Умаханов отметил, что такие действия были бы чреваты для самого Вучича и его кабинета министров. Это вылилось бы в дестабилизацию ситуации, что абсолютно невыгодно было бы сербскому президенту.

«Не введя против России санкции сербские власти выторговали себе возможность продавать российские энергоресурсы. А это налоги, а значит и доход в бюджет. И он не малый. Сербия была и останется близкой нам страной, а руководители приходят и уходят», — заключил политик.

Накануне Вучич объяснил поддержку исключения России из Совета западным давлением и шантажом. По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС).

При этом глава государства указал на то, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.

О том, что Россия досрочно вышла из СПЧ ООН 7 апреля, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Геннадий Кузьмин после принятия Генассамблеей решения о приостановке членства РФ в совете.

«За» проголосовали 93 делегаций, «против» выступили 24, воздержались 58. Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций.

Как заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, это решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, СПЧ — не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022