В ГД раскритиковали оправдания Сербии за поддержку исключения России из СПЧ ООН

Сербия во время голосования по исключению России из Совета ООН по правам человека (СПЧ) могла просто воздержаться. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов, добавив, что оправдания сербского лидера Александра Вучича выглядят странно.

«Сербия вынуждено голосовала против России на заседании СПЧ ООН. Она находится под давлением стран Запада, и мы это понимаем. Но она могла просто воздержаться от голосования. Вряд ли представителю Сербии кто-то в ООН выкручивал руки и приставлял к виску пистолет. Они добровольно проголосовали. Оправдание вновь избранного президента Сербии Вучича тоже выглядит странно», — подчеркнул он.

Комментируя слова сербского лидера о том, что они единственные в Европе, кто не ввел санкции против РФ, Умаханов отметил, что такие действия были бы чреваты для самого Вучича и его кабинета министров. Это вылилось бы в дестабилизацию ситуации, что абсолютно невыгодно было бы сербскому президенту.

«Не введя против России санкции сербские власти выторговали себе возможность продавать российские энергоресурсы. А это налоги, а значит и доход в бюджет. И он не малый. Сербия была и останется близкой нам страной, а руководители приходят и уходят», — заключил политик.

Накануне Вучич объяснил поддержку исключения России из Совета западным давлением и шантажом. По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС).

При этом глава государства указал на то, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.

О том, что Россия досрочно вышла из СПЧ ООН 7 апреля, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Геннадий Кузьмин после принятия Генассамблеей решения о приостановке членства РФ в совете.

«За» проголосовали 93 делегаций, «против» выступили 24, воздержались 58. Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций.

Как заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, это решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, СПЧ — не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.