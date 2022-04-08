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Названы условия для утверждения даты референдума о вступлении Южной Осетии в РФ

Бибилов: дату референдума по присоединению Южной Осетии к России определят после правовых процедур
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Дата проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России будет определена после проведения ряда правовых процедур. Об этом заявил в пятницу, 8 апреля, президент республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании инициативной группы за вхождение страны в состав РФ.

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По его словам, надо, чтобы не возникло сомнений в легитимности референдума. Он напомнил, что 7 апреля было получено свидетельство о регистрации группы.

«Нам нужно получить по закону 2 тыс. подписей, но мы соберем гораздо больше», — цитирует Бибилова ТАСС.

После этого подписи будут сданы в ЦИК и направлены в Верховный суд.

«После решения суда мы сможем наконец определить дату референдума и готовиться к его проведению», — заключил он.

Кроме того, предыдущие лидеры Республики Южная Осетия на торжественной встрече инициативной группы поддержали эту идею. На встрече выступил экс-глава страны Эдуард Кокойты, были зачитаны послания первого президента Южной Осетии Людвига Чибирова и экс-президента республики Леонида Тибилова.

5 апреля секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова рассказала, что в Центральную избирательную комиссию республики пришел официальный запрос на регистрацию инициативной группы по вопросу проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. В состав инициативной группы включено примерно 10 человек. Среди них глава республики Анатолий Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев и другие общественные и политические деятели страны.

30 марта Бибилов заявил, что желание Южной Осетии присоединиться к РФ назревало на протяжении нескольких веков. Президент республики отметил, что для этого будут предприняты соответствующие шаги.

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