Кожный тест на клеточный иммунитет к коронавирусу признали безопасным

Клинические испытания кожного теста «КоронаДерм PS» подтвердили безопасность разработки в ходе клинических испытаний на добровольцах в возрасте от 18 лет. Об этом «Известиям» рассказала главный исследователь Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Елена Шалухо.

С помощью этого теста, по ее словам, можно определить, сталкивался ли человек с возбудителем новой коронавирусной инфекции, нужно ли ему вакцинироваться. Также препарат можно будет применять в качестве вспомогательной диагностической процедуры для заболевших COVID-19.

«Мы завершили первую фазу клинических испытаний, которая проходила с участием 20 добровольцев. Полученные результаты показали, что препарат безопасен», — заявила Шелухо.

Исследование продлилось почти вдвое дольше, чем планировалось, так как ученым оказалось трудно найти добровольцев, не болевших коронавирусом и не вакцинировавшихся.

Сразу по завершении испытаний препарата на безопасность, исследователи приступили ко второй фазе клинических испытаний препарата, в ходе которой оценивается его эффективность. Она продлится до конца апреля. Для второго этапа исследований нужно 400 добровольцев, как вакцинированных, так и переболевших. После завершения клинических испытаний и регистрации препарата он поступит в полклиники и стационары, и будет использоваться как рутинная процедура диагностики COVID-19.

Препарат «КоронаДерм PS» разработан учеными НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Он вводится внутрикожно и включает рекомбинантный антиген, состоящий из четырех иммуногенных участков белков коронавируса — S N, M и P. Результат определяют по диаметру папулы через 72 часа после инъекции. Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет. Отрицательный означает, что нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться.

Сейчас тестирование на клеточный иммунитет можно провести только в специализированных лабораториях. Препарат сделает процедуру рутинной и общедоступной.

16 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России завершена работа над новой тест-системой на выявление COVID-19, которая будет более чувствительной и устойчивой к мутациям.

10 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России разрешили испытания кожного теста, который определит, есть ли у человека клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19, процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту.

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

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