Представитель РСПП рассказал о рисках для российской угольной промышленности

Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу, 8 апреля, в разговоре с «Известиями» объяснил, с какими рисками сталкивается отечественная угольная промышленность.

«Россия сталкивается с отказом от импорта угля как на европейском, так и на премиальных азиатских рынках — с отказом Японии, Кореи и Тайваня, что сужает возможности для маневра российским угольным компаниям. Теряются премиальные рынки, где платят за качество. А Россия экспортирует в основном качественный уголь, высококалорийный, прошедший обогатительные фабрики, позволяющий кратно снизить вредные выбросы при использовании. Доступными остаются только балансовые рынки, где за качество не платят. На них цены ниже, поэтому и денег на инвестиции в производство и социальное развитие будет меньше», — сказал он.

Представитель также отметил затраты на переориентацию логистических цепочек на эти балансовые рынки.

«Отрасль нуждается в целевой государственной программе поддержки, направленной на снижение рисков закрытия предприятий и решение самых острых отраслевых вопросов», — заключил он.

6 апреля аналитики инвестиционной группы «АТОН» заявили «Известиям», что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — его объемы могут быть перенаправлены на другие рынки. В АТОН отметили важность европейского рынка для российских производителей угля — на него приходится 50,4 млн т экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году по сравнению с предшествующим годом.

До этого, 5 апреля, Франция заявила о готовности к расширению санкций против РФ на нефть и уголь. Париж отметил, что усилить санкции против Москвы готовы все 27 стран — членов Евросоюза.

В тот же день замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что пятый пакет санкций ЕС в отношении Москвы будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.

4 апреля Центр развития энергетики представил мартовский отчет «Слом парадигмы», где рассказал о перспективах рынков энергоносителей на Западе и в России. По словам экспертов, рынок угля оказался в наиболее выгодной позиции из-за энергетического и геополитического кризиса. Отмечается, что из всех природных ресурсов российский уголь наиболее всего устойчив к санкциям. Специалисты объяснили это тем, что его продажи ориентированы в основном на страны Азии. Ключевую проблему для сохранения и развития угольного экспорта России они видят в ограниченности инфраструктуры для поставок.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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