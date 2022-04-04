Центр развития энергетики рассказал о перспективах рынков энергоносителей

Центр развития энергетики в понедельник, 4 апреля, представил мартовский отчет «Слом парадигмы», где рассказал о перспективах рынков энергоносителей на Западе и в России.

По словам специалистов, экспорт российской нефти в апреле умеренно пострадает от санкций, но они окажут более значимый эффект на нефтепереработку, которая может сократиться на 15%. Они также порекомендовали российским компаниям сосредоточиться на росте доли на рынке Индии в связи с отказом Евросоюза от российского сырья.

«С точки зрения доступности для Европы и необходимых технологических параметров наиболее вероятен рост импорта нефти из США и Ближнего Востока, прежде всего Саудовской Аравии. России же предстоит разместить свою нефть на рынке Азии, и прежде всего в Индии, которая ее до сих пор почти не закупала», — говорится в отчете.

Эксперты уверены, что Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа. ЕС и Россия уделят внимание поиску иных партнеров в торговле газом, но на организацию логистики уйдет порядка 6–8 лет. При этом специалисты опасаются, что полный разрыв контрактов и прекращение поставок между партнерами могут произойти до того, как обе стороны найдут подходящую альтернативу.

«На наш взгляд, природа газовой связи между ЕС и Россией такова, что ее вряд ли получится относительно безболезненно ослабить в течение ряда лет, на протяжении которых ЕС выстраивал бы логистику поставок газа из США, а Россия перенаправила бы свой поток в Китай. Такой «цивилизованный развод» потребует 6–8 лет, а ЕС, по крайней мере пока, не хочет ждать так долго. Всё более вероятным выглядит сценарий резкого разрыва, который приведет к серьезным последствиям как для европейской, так и для российской экономики», — написано в докладе.

По утверждениям авторов отчета, рынок угля оказался в наиболее выгодной позиции из-за энергетического и геополитического кризиса. Отмечается, что из всех природных ресурсов российский уголь наиболее всего устойчив к санкциям. Специалисты объяснили это тем, что его продажи ориентированы в основном на страны Азии. Ключевую проблему для сохранения и развития угольного экспорта России они видят в ограниченности инфраструктуры для поставок.

В отчете они также прокомментировали указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях для недружественных стран.

«В теории это может подорвать эффективность санкций ЕС и США против Банка России, который сейчас, например, не может проводить валютные интервенции или закупать валюту в золотовалютные резервы в рамках бюджетного правила: ведь если через Газпромбанк будет проходить значительный поток валюты, то он сможет действовать в качестве агента ЦБ для подобных целей», — объяснили эксперты из Центра развития энергетики.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. Отвечая на вопрос, могут ли полностью прекратиться поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».

В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и планирует срочно рассмотреть дополнительные санкции против Москвы.

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг, в свою очередь, позднее указал, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и рухнуть.

Также 3 апреля сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал немедленный отказ от поставок российских энергоресурсов неправильным шагом для Берлина. Он усомнился в верности утверждения о том, что запрет на поставки газа из России поспособствует прекращению спецоперации по защите Донбасса, поскольку решение о начале операции не было основано на «экономических соображениях».

Западные страны начали вводить антироссийские санкции, после того как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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