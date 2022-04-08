Полиция задержала подозреваемого в нападении на главреда «Новой газеты»

Сотрудники правоохранительных органов 8 апреля задержали подозреваемого в нападении на лауреата Нобелевской премии, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Накануне в МВД сообщили, что полиция начала разыскивать двоих мужчин, которые, предположительно, облили красной краской Муратова.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в пассажирском поезде Москва–Самара. Неизвестный облил нобелевского лауреата и его купе маслянистой красной краской с ацетоном. Из-за этого отправление задержали на 30 минут, а сам журналист начал предпринимать попытки отмыться в условиях поезда.

10 декабря 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили медали и дипломы лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония прошла в городской ратуше норвежской столицы.