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Вучич объяснил поддержку исключения РФ из СПЧ давлением и шантажом Запада

Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций
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Причинами, по которой Белград поддержал исключение России из Совета по правам человека ООН, являются западные давление и шантаж. Об этом 8 апреля сообщил сербский президент Александр Вучич.

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«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению… Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — высказался Вучич в эфире PTC.

Политик имел в виду вопрос отмены санкций на нефть в отношении Белграда. В скором времени Сербия может потерять возможность ввозить энергоресурсы откуда-либо из-за рестрикций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии»(НИС), мажоритарным собственником которой является «Газпромнефть».

7 апреля Россия досрочно вышла из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Соответствующее заявление он сделал после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства России в совете. За решение проголосовали 93 страны, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил «Известиям», что исключение это решение — политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, СПЧ не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

4 апреля, постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила об инициировании Соединенными Штатами исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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