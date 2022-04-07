В Балашихе появится футбольное поле с подогревом

Футбольное поле с подогревом появится в городе Балашиха Московской области. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В городе продолжаются работы по реконструкции стадиона «Труд». Масштабное обновление объекта стартовало в ноябре 2021 года.

Там планируют возвести современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании разместят универсальный спортзал размером 42 на 24 м, тренажерный зал, комфортные раздевалки, инвентарные, медицинский блок, а также помещения для тренеров и КПП с постом охраны.

Как отмечает телеканал «360», в ходе обновления также обустроят бейсбольную площадку и футбольное поле, которые будут отвечать самым современным требованиям. Футбольное поле будет оснащено искусственным покрытием, системой подогрева, освещением, электронным табло. Здесь также разместятся крытые кабины для запасных игроков, место резервного судьи, комментаторская кабина.

Для зрителей на стадионе предусмотрены каркасные сборно-разборные трибуны на 99 посадочных мест. Кроме того, в спорткомплексе оборудуют сопутствующие помещения.

Работы по обновлению стадиона «Труд» включены в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открытие спортивного объекта запланировано на март 2023 года.

В конце марта пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья сообщила, что в Ленинском округе возведут новую школу, рассчитанную на 1350 учеников. Школу построят на территории ЖК «Римский» в поселке Развилка. Специалисты уже завершили инженерные изыскания и разработку проекта. Теперь документация должна пройти госэкспертизу.