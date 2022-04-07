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Эксперт оценила приостановку членства России в СПЧ ООН

Экономист Панина оценила приостановку членства России в СПЧ ООН
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Совет по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных Наций (ООН) уже давно отошел от своих первоначальных целей, в последнее время его главной задачей являются нападки на неугодные страны — так в беседе с «Известиями» директор института РУССТРАТ, доктор экономических наук Елена Панина отреагировала на приостановку полномочий России в совете.

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«Очередная попытка воздействовать на нашу страну, действия которой по всем направлениям не укладываются в западные стандарты. В том числе и в области прав человека», — заявила Панина.

По ее словам, инициативы, исходящие от Запада, по решению острых правозащитных ситуаций всегда терпят фиаско.

«Они не могут простить России ее стойкости, ее самостоятельности, они поставлены перед фактом, что нет однополярного мира и что теперь они не могут в одностороннем порядке устанавливать свои правила, в том числе и в области прав человека», — заявила Панина.

Эксперт напомнила об исключении США из состава СПЧ ООН при Дональде Трампе в 2018 году.

«Постпред США Никки Хейли тогда назвала СПЧ ООН «выгребной ямой политической предвзятости». А ведь что интересно, она как в воду глядела. Сегодня СПЧ ООН и ряд других международных организаций превратились именно в ту выгребную яму, куда сваливают весь шлак», — добавила доктор экономических наук, назвав все предпринимаемые действия попыткой «взять реванш».

Как заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, приостановка членства в СПЧ не понесет за собой никаких юридических последствий для России. Этот показательный ход был нужен для того, чтобы иметь возможность обсуждать и обвинять страну на заседаниях совета.

Ранее в этот день Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ ООН после принятия Генассамблеей ООН резолюции о приостановке участия страны в совете.

7 апреля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Москва якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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