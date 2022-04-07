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В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН о приостановке участия России в СПЧ

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в четверг, 7 апреля, сообщение о том, что Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.

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«Приостановка членства нашей страны в СПЧ не несет каких-то юридических последствий и для России проблемой не станет. Состав совета и так периодически меняется...Само же по себе данное решение — это определенный показательный ход, основное последствие которого заключается в том, что Россию будут обсуждать и обвинять на заседаниях совета», — сказал он в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что «тенденция исключения России из организаций, на которые имеют влияние США и их союзники, не нова».

«Штаты продолжат это делать. При этом наша страна не раз озвучивала свое отношение к различным международным институтам, которые дискредитировали себя, упорно не замечая геноцид в Донбассе, так что и членство в них для нашей страны ценностью не является. Приостановка же членства России, которая всегда готова оказать помощь другим странам в вопросе защиты, скорее станет проблемой для самого Совета по правам человека», — сказал Белик.

Ранее в этот день Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ ООН после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства РФ в совете, сообщает телеканал «Звезда».

7 апреля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН.

Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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