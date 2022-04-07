В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка

Введение Вашингтоном санкций в отношении двух ведущих российских банков — государственного Сбербанка и частного Альфа-банка — означает полную блокировку их активов на территории США. Об этом заявил в комментарии «Известиям» 7 апреля депутат Госдумы Джамаладин Гасанов.

«Вводится запрет для граждан и компаний США проводить любые сделки с нашими банками. Расчеты внутри России эта мера никак не затронет. Единственное, средства со счетов этих банков не будут принимать за рубежом», — сообщил Гасанов.

Как отметил депутат, говоря о последствиях очередного санкционного шага США, в основном удар придется по иностранным инвесторам, которые вынуждены будут отозвать свои активы из России. Также, считает он, могут возникнуть проблемы у россиян — держателей валютных карт.

«Надо сказать, что такие санкции ранее были введены против других отечественных банков, так что Центробанк РФ успел принять меры, чтобы избежать тяжелых последствий. Действия Вашингтона — лишнее подтверждение ненадежности финансовой системы наших западных «партнеров», — сказал депутат.

Накануне, 6 апреля, президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Одновременно с этим стало известно, что Соединенные Штаты ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.