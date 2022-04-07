Прямой эфир
Культура
ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года
Мир
Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Общество
Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания
Мир
В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности
Мир
Черногория объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля
Происшествия
На главреда «Новой газеты» Муратова напали в поезде
Туризм
Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка

Депутат Госдумы Гасанов: введение санкций против Сбербанка и Альфа-банка означает полную блокировку их активов в США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение Вашингтоном санкций в отношении двух ведущих российских банков — государственного Сбербанка и частного Альфа-банка — означает полную блокировку их активов на территории США. Об этом заявил в комментарии «Известиям» 7 апреля депутат Госдумы Джамаладин Гасанов.

Туда нельзя: США блокируют России возможность выплаты по госдолгу
Запад сознательно препятствует исполнению обязательств РФ

«Вводится запрет для граждан и компаний США проводить любые сделки с нашими банками. Расчеты внутри России эта мера никак не затронет. Единственное, средства со счетов этих банков не будут принимать за рубежом», — сообщил Гасанов.

Как отметил депутат, говоря о последствиях очередного санкционного шага США, в основном удар придется по иностранным инвесторам, которые вынуждены будут отозвать свои активы из России. Также, считает он, могут возникнуть проблемы у россиян — держателей валютных карт.

«Надо сказать, что такие санкции ранее были введены против других отечественных банков, так что Центробанк РФ успел принять меры, чтобы избежать тяжелых последствий. Действия Вашингтона — лишнее подтверждение ненадежности финансовой системы наших западных «партнеров», — сказал депутат.

Накануне, 6 апреля, президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Одновременно с этим стало известно, что Соединенные Штаты ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022