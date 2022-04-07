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Россия вводит санкции против 130 парламентариев Новой Зеландии

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Россия вводит персональные санкции против 130 представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ).

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Данные меры были приняты в связи с недружественными действиями правительства Новой Зеландии. По словам представителей МИД РФ, местный кабинет министров примкнул к американской риторике по сдерживанию российских сил.

«Готовность Веллингтона, забыв о собственных интересах и общепринятых приличиях, следовать русофобским курсом в очередной раз свидетельствует о несамостоятельности его внешнеполитического курса и сервильности по отношению к лидерам «коллективного Запада»», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В санкционный список попали генерал-губернатор Синтия Киро, премьер-министр Джасинда Ардерн, заместитель премьер-министра Грант Робертсон, министр иностранных дел Нанайя Махута и др.

Новость дополняется.

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