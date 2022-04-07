Новак сообщил, что некоторые страны уже согласились на оплату газа из РФ в рублях

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 7 апреля, заявил, что европейские страны и компании изучают вопрос оплаты за поставки газа из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом.

«Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату за российский газ в рублях]», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, вице-премьер выразил уверенность, что платежи за поставки газа будут осуществляться западными странами по тому порядку, который установило правительство.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. Глава государства подписал соответствующий указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем.

После этого отдельные западные страны заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование РФ оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».