В правительстве РФ заявили об отсутствии «шапкозакидательных настроений»

У российского правительства нет «шапкозакидательных настроений». Оно осознает серьезность ситуации из-за санкций и знает, что нужно делать. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

«Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаем серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. И мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства», — заверил он.

Мишустин подчеркнул, что стране придется перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками и искать новые рынки сбыта.

«Но мы, сплотившись вокруг президента (РФ Владимира Путина. — Ред.), преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий» — подчеркнул министр.

Мишустин пояснил, что под результатами он подразумевает рабочие места, развитие бизнеса в стране и промышленную независимость экономики России. Он отметил, что «общий успех страны лежит через успех каждого человека».

5 апреля Мишустин заявил, что правительство подготовило еще один пакет по поддержке экономики России из около 20 инициатив на фоне антироссийских санкций. По его словам, они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию и по поддержке конкретных отраслей.

26 марта Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрены поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

До этого, 8 марта,президент РФ подписал закон об антикризисных мерах. В частности, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.

28 февраля Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Ряд стран Запада продолжает ужесточать санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных еще в середине февраля. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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