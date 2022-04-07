Эксперт назвал причины переноса ЕС запрета импорта угля из России

Откладывание Евросоюзом на месяц полного запрета импорта угля из России говорит о том, что даже по этому ресурсу странам ЕС сложно договориться, не говоря уже о нефти и газе. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в четверг, 7 апреля.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что ЕС отложил запрет на импорт российского угля на месяц, до середины августа. Большая часть европейских стран покупает российский уголь на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Эти закупки прекратятся после введения санкций. Подчеркивалось, что импорт нефти и газа, объем которого гораздо больше, по-прежнему не обсуждается.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, Еврокомиссия первоначально предложила трехмесячный период прекращения действия существующих контрактов по углю. Но период был продлен до четырех месяцев из-за давления со стороны ФРГ, основного импортера российского угля в Евросоюз.

Поэтапный отказ от ввоза в ЕС российского угля ЕК предложила ввести на этой неделе. Еврокомиссия подсчитала, что запрет на уголь может обойтись России в €4 млрд ($4,36 млрд) в год в виде упущенной выгоды.

Митрахович отметил, что уголь проще заменить, чем нефть и газ, но всё равно нужно время.

«ЕС дает себе четыре месяца до полного запрета импорта угля из России, видимо, надеясь, что за это время ситуация на Украине изменится. Видимо, Германия и другие импортеры настояли на том, чтобы дать отсрочку», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что рынок угля сейчас сложный, цены высокие. Индонезия и Австралия находятся на пике своего производства и так просто новые объемы не дадут.

«Нужно время, чтобы искать. И есть контракты, которые Европе хотелось бы выполнить», — добавил он.

По словам специалиста, непонятно, как Европа собирается совмещать закупку российских энергоресурсов с разговорами о том, что «нужно помогать Украине», ведь Киев хочет, чтобы европейская сторона «побыстрее прекратила торговать с Россией».

Накануне в инвестиционной группе «АТОН» заявили «Известиям», что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — объемы газа могут быть перенаправлены на другие рынки. В АТОН отметили важность европейского рынка для российских производителей угля — на него приходится 50,4 млн т экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году по сравнению с предшествующим годом.

За день до этого заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис рассказал, что пятый пакет санкций Брюсселя в отношении Москвы будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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